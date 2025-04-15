У великодню ніч, з 19 на 20 квітня, комендантська година на Хмельниччині діятиме з 00:00 до 03:00. Відповідне рішення на засіданні у понеділок, 14 квітня, прийняла рада оборони Хмельницької області.

«Скорочуючи комендантську годину, ми одночасно посилюємо заходи безпеки: відбулась нарада з духовенством області щодо організації святкування; вогнеборці проводять протипожежні інструктажі; правоохоронці будуть патрулювати в посиленому режимі; доступність укриттів забезпечать у разі повітряної тривоги», – повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Зазначимо, що нині комендантська година на Хмельниччині триває з 00:00 до 05:00. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, зокрема у закладах громадського харчування, розважальних закладах тощо.