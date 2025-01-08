Загалом за підозрою заарештували 7 іноземців

Троє українців входили у групу іноземних найманців, які начебто планували терористичні акти напередодні інавгурації президента Ніколаса Мадуро. Про це у вівторок, 7 січня, повідомило агентство EFE.

Відомо, що 7 січня у Венесуелі заарештувала сімох іноземних найманців. Серед них двоє людей зі США, двоє з Колумбії та троє – з України. Влада стверджує, що затримані планували атаки на віцепрезидента і міністра вуглеводнів Делсі Родрігес. А також планували провести терористичні акти проти державних служб та інших лідерів боліваріанської революції.

Мадуро звинуватив уряд Аргентини в причетності до підготовки замаху на Родрігес. За його словами, група найманців є доповненням до 125 осіб 25 національностей, затриманих у листопаді й грудні.

Відзначимо, Мадуро у п’ятницю, 10 січня, складе присягу для третього шестирічного терміну на посаді президента.

Нагадаємо, в американському місті Новий Орлеан, що у штаті Луїзіана, пікап в’їхав у натовп напередодні святкування Нового року. Інцидент трапився у Французькому кварталі міста, а саме на Бурбон-стріт — популярному місці серед туристів, які приїжджають туди святкувати Новий рік. Внаслідок інциденту 15 людей загинули та 30 отримали травми.