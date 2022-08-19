Підполковника та молодшого сержанта однієї з військових частин на Львівщині судили за вимагання хабара у військовослужбовця. Вони просили гроші, обіцяючи не створювати проблеми і не позбавляти його премії. Яворівський районний суд призначив обидвом корупціонерам по 17 тис. грн штрафу, і підполковник упродовж року не зможе займати керівні посади.

У четвер, 18 серпня, у Єдиному реєстрі судових справ опублікували вирок щодо 24-річного молодшого сержанта однієї з військових частин Львівщини. З матеріалів цієї справи відомо, що 23 червня інструктор відділення забезпечення Олег Г. подзвонив військовослужбовцю та заявив, що йому відомо, що цього дня всім військовослужбовцям частини нарахували премію 30 000 грн.

Олег Г. повідомив, що половину цієї суми, 15 тис. грн, треба передати підполковнику за те, що той раніше не притягав його до дисциплінарної відповідальності. За словами Олега Г., підполковник наказав йому бути посередником передачі цих грошей.

Увечері 27 червня Олег Г. отримав 15 000 грн від військовослужбовця в автомобілі Audi. Тоді ж Олега Г. затримала на хабарі правоохоронці. Його звинуватили в отриманні неправомірної вигоди.

11 серпня Олег Г. підписав угоду про визнання винуватості з військовим прокурором. У цій угоді обидві сторони погодились на покарання для хабрника у вигляді 17 тис. грн штрафу. Окрім того, Олег Г. зобов'язався дати свідчення проти підполковника, який збирав гроші з військовослужбовців.

На засіданні 15 серпня суддя Яворівського районного суду Дмитрій Поворозник затвердив цю угоду.

Речниця Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Юлія Шевченко розповіла ZAXID.NET, що щодо 38-річного підполковника військової частини також вже завершено слідство. Яворівський районний суд теж призначив йому 17 тис. грн штрафу. Крім цього, офіцера на рік позбавили права обіймати керівні посади у Збройних силах України.

«Обидва засуджених після набрання вироком суду законної сили вирушать на службу у зону бойових дій», – уточнила Юлія Шевченко.