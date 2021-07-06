У водоймі на вул. Володимира Великого втопився 69-річний львів'янин
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Тіло чоловіка у водоймі шікали водолази рятувальної служби
Ввечері 5 липня у водоймі на вул. Володимира Великого, 2а біля ресторану «Гуцульська гражда» втопився чоловік. Його тіло діставали водолази.
Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, повідомлення надійшло о 18:50. На місце виїхали рятувальні служби.
Тіло утопленика дістали майже через 3 години водолази Центральної рятувальної служби.
Загиблий – мешканець Львова 1952 року народження. Обставини його загибелі встановлюють слідчі.
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