40-річний Дмитро Стасенко став новим керівником Волинської митниці

У четвер, 7 листопада, новим тимчасовим виконувачем обовʼязків керівника Волинської митниці призначили Дмитра Стасенка. Він замінив на посаді Андрія Чаборая, який повернувся до основного місця роботи – на митний пост «Краківець» у Львівській області.

«Посада начальника Волинської митниці залишається вакантною з 2021 року. Через воєнний стан державна служба не поводить конкурсів на заміщення посад, тому вже третій рік у митниці призначають лише виконувачів обовʼязків строком на три місяці. На Андрія Чаборая чотири рази продовжували строк дії контракту, проте 6 листопада він повернувся на стале місце служби – на митний пост “Краківець”», – розповіла ZAXID.NET прессекретарка Волинської митниці Валентина Черниш.

За два дні до кадрових змін журналіст Євген Плінський повідомив на своїй сторінці у Facebook, що Андрій Чаборай призначив на посаду заступника начальника митного посту «Ягодин» підозрюваного у корупції Михайла Бурдейного, якого влітку 2021 року затримали на перевезенні понад 704,3 тис. доларів. У процесі розслідування з’ясувалося, що гроші нібито належали не Михайлу Бурдейному, а сім’ї Хусейна Дукаєва, депутата Кам’янець-Подільської районної ради від Радикальної партії Олега Ляшка. Михайло Бурдейний зазначив, що просто перевозив готівку. Спростувати це слідчі не змогли, тому кримінальну справу закрили, а гроші передали на потреби Збройних сил України.

Валентина Черниш уточнила, що всі підозри щодо Михайла Бурдейного вже зняли, і з жовтня цього року він працює у відділі митного оформлення. На запитання, чи не повʼязаний розголос щодо призначення скандального митника зі звільненням Андрія Чаборая, речниця Волинської митниці відповіла, що це лише збіг.

Варто зауважити, що Андрій Чаборай був в.о. керівника Волинської митниці з жовтня 2023 року. Посадовець розпочав карʼєру в митних органах у січні 2014 року, зокрема спеціалізувався на боротьбі з контрабандою, протидії митним правопорушенням, аналізі ризиків. Із листопада 2015 по березень 2018 року керував Рівненською митницею ДФС. У перерві в державній службі з 2019 по 2023 роки працював у бізнесі. Із 1 травня 2023 року й до сьогодні – начальник митного поста «Краковець» Львівської митниці.

За інформацією Волинської митниці, новопризначений Дмитро Стасенко – радник митної служби І рангу, народився у 1984 році на Черкащині в родині військовослужбовця. Перший фах здобував у Київському військовому ліцеї. Наразі має три вищі освіти з кваліфікаціями юриста (Київський університет права НАН України, 2005), менеджера-економіста (Академія митної служби України, 2010), магістра державного управління (Національна академія державного управління, 2017). Загальний стаж державної служби – понад 20 років. Працював у Північній регіональній, Київській регіональній, Кіровоградській та Житомирській митницях. Роботу в митних органах розпочинав у 2005 році, пройшов шлях від інспектора до керівника. Одружений, виховує двох синів.

Як інформував ZAXID.NET, від травня 2024 року виконувачем обов’язки начальника митного поста «Краковець» був Юрій Татомир, який до того був начальником Головного управління Державної міграційної служби у Львівській області. Наприкінці жовтня суд поновив Юрія Татомира на посаді начальника міграційної служби у Львівській області.