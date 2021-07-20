За шість років роботи на митниці посадовець не нажив ні автомобіля, ні житла

Родина нещодавно затриманого волинського митника Михайла Бурдейного скупила майна та автомобілів на понад 600 тис. доларів. Попри це, у декларації митник не вказав ані власного житла, ані автомобілів, а його середня зарплата у місяць в цьому році становила близько 14 тис. грн.

Про статки митника, у машині якого 4 червня працівники ДБР знайшли понад 700 тис. доларів, повідомив центр журналістських розслідувань «Сила правди». Згідно з декларацією, за шість років роботи на митниці Михайло Бурдейний не купив ні автомобіля, ні власного житла. За січень-червень 2021 року чоловік отримав понад 70 тис. грн. зарплати, це близько 14 тис. грн на місяць.

Натомість у батьків і є нерухомість, і автомобілі. Найбільше за останній час придбала 62-річна мати Галина Бурдейна. У 2018 році вона купила будинок у закритому котеджному містечку «Панська Гора», що у селі Сокільники неподалік Львова, із земельною ділянкою площею 9,14 соток. За словами експерта, придбати такий котедж могли приблизно за 200 тис. доларів США.

Площа котеджу становить 248,1 кв. метрів, він має два поверхи, балкон, мансарду та терасу

У 2017 році жінка стала власницею квартири площею 91,5 кв. м та гаража площею 43,3 кв. м у Львові на вулиці Княгині Ольги. Орієнтовна вартість квартири становить 75 тис. доларів, а гаража – 12 тис. доларів. Також Галина Бурдейна має автомобіль «Audi Q7» 2011 року випуску, приблизна вартість якого становить 40 тис. доларів.

65-річний батько митника Володимир Бурдейний також придбав нерухомість у Львові. У квітні 2021-го року він оформив два паркомісця у новобудовах житлового комплексу «Америка» на вулиці Володимира Великого. Наразі на сайті оголошень «OLX», паркомісця там продають за 13 тис. доларів. Найдорожчою машиною у автопарку Володимира Бурдейного є «Audi Q8» 2020 року випуску, яка могла обійтись йому у щонайменше у 70 тисяч доларів США.

Також родина володіє менш вартісними автомобілями та нерухомістю в Чернівецькій області. Журналісти підрахували, що все це майно обійшлось їм у 600 тис. доларів. Згідно з офіційними реєстрами, батьки протягом останніх 10 років не вели жодного бізнесу, а дружина Ірина була кілька років у декреті і лише в 2020 зареєструвалась підприємицею. Натомість сам Бурдейний пояснював, що його батьки вже 20 років живуть за кордоном, як і батьки його дружини, тож вони начебто допомагають коштами.