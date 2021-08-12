У тубдиспансері очікують, що сонячні батареї окупляться за п'ять років

У обласному тубдиспансері встановили 120 сонячних панелей, які вироблятимуть третину необхідної для медзакладу електроенергії. За попередніми підрахунками, за рік тубдиспансер економитиме до 250 тис. грн, а повністю окупитись проект зможе за п'ять років. Також тут планують встановити сонячний колектор для підігріву води.

Як повідомили у прес-службі Волинської обласної ради, 120 сонячних панелей обласний тубдиспансер встановив власним коштом. На це витратили близько 900 тис. грн. Це устаткування вироблятиме третину необхідної для тубдиспансеру електроенергії. До системи альтернативної генерації підключили зовнішнє і внутрішнє освітлення, а також резервний генератор, який вмикатиметься у випадку аварійного припинення живлення.

«При діючих тарифах завдяки цим технологіям щороку будемо економити до 250 тисяч гривень. Окрім того, зовсім не доведеться витрачатися на поточне обслуговування станції. Окупність проєкту – менше 5 років, а якщо тарифи зростуть, то й менше», – заявив директор медзакладу Іван Низкогуз. Термін експлуатації панелей складає 30 років.

Також у тубдиспансері планують встановити сонячний колектор для підігріву води. Вартість цього проекту наразі становить 750 тис. грн. У закладі очікують, що цей проект окупиться швидше, оскільки за попередніми підрахунками, колектор дозволить економити до 400 тис. грн в рік.