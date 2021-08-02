Скульптуру встановили біля входу в Слов'янський парк

У Володимирі-Волинському відкрили нову скульптуру у вигляді металевого меча в камені. Відкриття приурочили до дня міста, яке святкували з 28 липня по 1 серпня. Меч виготовлений за оригінальним макетом у стилі часів князя Святослава Ігоровича. Його виготовлення та встановлення проспонсорували користувачі місцевої фейсбук-групи «Твій Володимир».

У суботу, 31 липня, під час святкування 1033-го дня народження Володимира-Волинського у місті відкрили нову скульптуру у вигляді меча. Як повідомило Суспільне, меч розмістили перед входом в Слов’янський парк, де знаходяться інші скульптури на історичну тематику.

Меч виготовлений за оригінальним макетом у стилі часів князя Святослава Ігоровича, хоч і має декілька дизайнерських елементів. До створення скульптури долучилися брати Роман та Павло Горошкевичі, коваль Валерій Атлас, художник і скульптор Сергій Микита, який викарбував у скульптурі два медальйони та руни.

«Ми вирішили власними силами зробити одну з культурних родзинок міста: річ, на яку можна не лише подивитися, а до якої можна доторкнутися», – пояснив один з ініціаторів встановлення пам'ятки Дмитро Омелянюк. Тож, за його словами, усі охочі можуть випробувати свої сили, спробувавши витягнути меч з кам'яної брили.