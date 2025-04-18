Біля комплексу зведуть паркінг на 75 автомобілів

Підприємець Мирослав Якимів, що звів у Верховині готель «Верховель», планує реконструювати будівлю колишнього лісокомбінату «Говерла» у Ворохті під готельно-ресторанний комплекс зі SPA-зоною. Пропозицію інвестора розглянуть депутати на черговій сесії.

Як повідомили у Ворохтянській селищній раді 18 квітня, на місці лісокомбінату планують облаштувати готель зі з SPA-зоною, дитячою кімнатою, панорамним рестораном на понад 100 гостей, торговими приміщеннями та парковкою на 75 автомобілів.

«За словами підприємця, у разі реалізації проєкту передбачено 50 робочих місць, а орієнтовні надходження до бюджету складуть близько 2 млн грн на рік. На засіданні земельної комісії обговорили питання надання в оренду 300 м2 землі поруч із будівлею для облаштування парковки. Саме наявність паркувальних місць є важливою умовою для початку робіт», – зазначили в селищній раді.

На земельній комісії селищної ради запропонували укласти меморандум про співпрацю, який зафіксує зобов’язання інвестора у випадку погодження оренди. Остаточне рішення ухвалюватимуть депутати на черговій сесії.

Додамо, що Мирослав Якимів є директором готелю «Верховель» у Верховині.