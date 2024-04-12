Лікар обережно дістав павука з вуха

На Тернопільщині у вусі 4-річного хлопчика лікарі знайшли павука. Дитина кілька тижнів страждала на закладеність носа. Батьки звернулися в лікарню і при обстежені сина виявили, що у вусі є стороннє тіло. З’ясувалося, що це невеличкий павук.

Незвичайний випадок трапився з жителями Скалатської громади Тернопільського району. До спеціаліста в Скалатську комунальну районну лікарню звернулася місцева мешканка, 4-річний син якої скаржився на постійну закладеність носа, слизові виділення з носа, утруднення носового дихання.

Лікар оглянув пацієнта, діагностував алергічний риніт і виявив стороннє тіло у вусі. В слуховому проході хлопчика поселився павук. Ні мама, ані дитина не здогадувались про те, що в вусі може перебувати комаха.

Комаха вже була не живою

«Якщо Вам чи дитині потрапило стороннє тіло, дайте можливість йому вилізти самому, відтягнувши вухо, потрусивши голову», – повідомили в Скалатській комунальній районній лікарні.

Лікарка Яна Стаднік, яка за допомогою спеціальних інструментів витягнула комаху зазначила, що зазвичай сірка запобігає потраплянню комах в вухо. «Сірка спеціально придумана природою для того, щоб захищати слуховий прохід, та створює антибактеріальне середовище. Не потрібно ідеально чистити вуха. Якщо самостійно не вдається витягнути комаху, краще зверніться за допомогою», – наголосила лікарка-отоларинголог.