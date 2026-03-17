Якщо висипати гречку в холодну воду, результат може розчарувати

Гречка вважається одним із найпростіших у приготуванні гарнірів, однак навіть вона може вийти зовсім різною за консистенцією. Секрет розсипчастої каші полягає не лише у пропорціях, а й у температурі води, в яку додають крупу. Pixel Inform розповідає, в якій воді все ж таки потрібно варити гречку.

У яку воду додавати гречку?

Якщо висипати гречку в холодну воду, результат може розчарувати. У такому випадку крупа просто активно вбере рідину ще до закипання, через що стає в’язкою і перетворюється на кашу.

Щоб отримати розсипчастий гарнір, досвідчені кулінари радять дочекатися кипіння і тільки після цього вводити потрібну кількість гречки в каструлю. Також є ще одна хитрість, яка допоможе покращити якість гречки. Перед варінням крупу необхідно потримати в холодній воді 10 хвилин. У такому разі вам вдасться приготувати неймовірно якісний гарнір.