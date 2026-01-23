Від правильного вибору температури води залежить не лише смак, а й аромат готового бульйону

Навіть у такій, здавалося б, простій страві, як класичний бульйон, важливу роль відіграє не лише якість м’яса чи овочі, а й вода, у якій ви їх варите. Від правильного вибору температури води залежить не лише смак, а й аромат готового бульйону. Pysznosci розповідають, яку воду слід використовувати для варіння м’яса та овочів.

У яку воду класти м’ясо для бульйону?

М’ясо слід класти у холодну воду з самого початку, а не в уже гарячу. Цей спосіб дозволить ароматам повністю проникнути в бульйон. Коли вода повільно нагріватиметься, м’ясо поступово вивільнятиме свої аромати, колаген та мінерали, роблячи бульйон насиченим та ароматним.

Гаряча ж вода має протилежний ефект – вона швидко закриває пори м’яса, роблячи суп нещільним.

Але температура води – не єдиний важливий фактор. М’ясо слід класти в каструлю першим, а овочі – пізніше. Після додавання всіх інгредієнтів бульйон повинен кипіти на дуже слабкому вогні, лише злегка булькаючи.