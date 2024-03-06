Пересадку органів провели у лікарні Кіотського університетув

У Японії, в лікарні Кіотського університету, вперше у світі провели одночасну трансплантацію легенів та печінки від живих донорів. Реципієнтом був 10-річний хлопчик, донорами – батьки і дідусь, повідомляє The Japan Times.

У хлопчика був вроджений дискератоз (генетична хвороба, яка супроводжується аномаліями розвитку шкіри, ураженням слизових оболонок, недостатністю кісткового мозку, схильністю до злоякісних утворень.). Коли йому виповнилося два роки, у нього розвинулася апластична анемія, а в чотири роки хлопчику пересадили кістковий мозок від сестри.

Та згодом у дитини виник цироз печінки. Окрім цього, артерії та вени його легенів були з’єднані, через що він не міг отримувати кисень. Тому йому знадобилася пересадка легень і печінки.

Трансплантацію органів провели у університетській клініці Кіото, де дитині вперше у світі одночасно пересадили легені і печінку від живих донорів. Донорами були батьки і дідусь. Від батьків він отримав частини легенів, від дідуся – частину печінки.

Раніше у світі робили одночасні пересадки легенів і печінки, але від мертвих донорів.

Хлопчик після трансплантації одужує. Його прооперували 15 листопада. Через два з половиною місяці він зміг ходити без кисневого балона. На початку березня його виписали з лікарні і він повернувся додому. З батьками та дідусем також все добре.