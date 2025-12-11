Під час кінопоказу документальних фільмів про українських дітей та подальшої дискусії асистентка віцепрезидентки Європарламенту розплакалась, перекладаючи виступ 11-річного Романа Олексіва зі Львова. Хлопець пережив 36 операцій після російської атаки на Вінницю 14 липня 2022 року, яка забрала життя його матері. 10 грудня школяр приїхав до Брюсселя (на відео помилково зазначено Страсбург) на кінопоказ, щоб розповісти свою історію євродепутатам, закликати ніколи не здаватися та допомогти українським дітям.

Відео Радіо Свободи.