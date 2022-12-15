Українські військові продовжують знищувати окупантів

У тимчасово окупованому росіянами Залізному Порту, що на Херсонщині, підірвали готель у якому тимчасово проживали працівники російського ФСБ. Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Тимчасово окупований Залізний Порт, був готель – нема готелю. Повідомляється, що там полюбляли проживати ФСБешніки», – йдеться в повідомленні Братчука в Telegram.

Нагадаємо, днями українські захисники знищили штурмову групу російських окупантів поблизу Бахмута. Також Сили оборони ліквідували керівний склад 58 армії у Мелітополі.

А в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе було знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців росармії.