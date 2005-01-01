У Запорізькій області чоловік кинув гранату в салон автомобіля своєї колишньої дружини

У Мелітопольському районі Запорізької області чоловік кинув гранату в салон машини своєї колишньої дружини, внаслідок вибуху жінка зазнала важких поранень, пише «Інтерфакс-Україна».

У поліції розповіли, що в п'ятницю, 12 січня, близько 22-ї години надійшло повідомлення, що в селі Мелітопольського району горить автомобіль. На місце події прибули правоохоронці, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій і вибухотехніки. Вони з'ясували, що пожежа сталася внаслідок вибуху бойової гранати в салоні автомобіля, за кермом якого перебувала 37-річна місцева жителька.

Згідно з даними слідства, гранату кинув в автомобіль її колишній чоловік, 1972 року народження.

Як встановила поліція, колишнє подружжя з'ясовувало стосунки в салоні автомобіля, а після сварки чоловік вийшов з машини і кинув на заднє сидіння гранату.

Жінка дістала серйозних поранень і перебуває в реанімації Мелітопольської центральної районної лікарні. У постраждалої рвані ураження тіла із венозною кровотечею. Її стан стабільно важкий.

Злочинець втік з місця пригоди, але поліція його затримала. За словами поліцейських, він ховався в закинутому будинку.