Мешканець Червонограда отримав 6,5 років ув'язнення за ножове поранення неповнолітнього

Червоноградський суд засудив місцевого мешканця до 6,5 років ув'язнення

34-річного мешканця Червонограда засуджено до 6 років і 6 місяців позбавлення волі за нанесення тілесного ушкодження неповнолітньому.

«За участі Червоноградської місцевої прокуратури, судом винесено вирок 34-річному місцевому мешканцю, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння)», – йдеться у повідомленні прокуратури Львівщини.

Інцидент трапився у листопаді 2016 року. Під час конфлікту 34-річний чоловік під впливом алкоголю завдав удар ножем у грудну клітку 17-річному хлопцеві, пошкодивши йому легені.

Незадовго після інциденту правоохоронці затримали зловмисника та взяли під варту. Прокуратура у суді довела його провину. 9 січня 2018 року суд призначив порушнику покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі.

Крім цього, суд задовольнив цивільний позов прокуратури в інтересах держави щодо відшкодування 3857 грн, які лікарня витратила на лікування потерпілого. Також частково задоволено позов потерпілого щодо відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 4 тис. грн та 15 тис. моральної шкоди.

Свою вину засуджений не визнав. На рішення суду може бути подано апеляцію.