У Червонограді чоловік випав з вікна четвертого поверху

В Червоноградський відділ поліції 4 січня о 21:15 надійшло повідомлення про те, що на вул. Стуса з вікна будинку випав 55-річний чоловік. Про це інформує прес-служба Національної поліції Львівщини.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що з вікна власної квартири, яка розташована на четвертому поверсі, випав 55-річний мешканець Червонограда. Від отриманих травм чоловік помер», - йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок».