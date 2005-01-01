У Червонограді чоловік випав з вікна четвертого поверху

Від отриманих травм 55-річний постраждалий помер укареті швидкої допомоги

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 11:393590

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В Червоноградський відділ поліції 4 січня о 21:15 надійшло повідомлення про те, що на вул. Стуса з вікна будинку випав 55-річний чоловік. Про це інформує прес-служба Національної поліції Львівщини.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що з вікна власної квартири, яка розташована на четвертому поверсі, випав 55-річний мешканець Червонограда. Від отриманих травм чоловік помер», - йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок».

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