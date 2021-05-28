У затриманого наркодилера з Червонограда під час обшуку виявили боєприпаси
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Чоловіка затримали під час продажу чергової дози наркозалежним
У Червонограді поліцейські затримали наркоторговця під час продажу метадону. Під час обшуків у нього вдома, крім наркотичних речовин і шприців, вилучили боєприпаси та пневматичний пістолет.
«39-річний місцевий мешканець при особистій зустрічі з покупцями збував наркозалежним містянам метадон. Вилучено метадон, марихуану, пристрій для її куріння, шприци, холодну зброю, бойові припаси та інші докази злочинної діяльності», – повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури.
фото прокуратури
Затриманому повідомили про підозру у незаконному збуті наркотиків, вчиненому повторно (ч.2 ст.307 ККУ), найближчим часом суд візьме його під варту. Слідчі встановлюють інших причетних осіб.
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