Чоловіка затримали під час продажу чергової дози наркозалежним

У Червонограді поліцейські затримали наркоторговця під час продажу метадону. Під час обшуків у нього вдома, крім наркотичних речовин і шприців, вилучили боєприпаси та пневматичний пістолет.

«39-річний місцевий мешканець при особистій зустрічі з покупцями збував наркозалежним містянам метадон. Вилучено метадон, марихуану, пристрій для її куріння, шприци, холодну зброю, бойові припаси та інші докази злочинної діяльності», – повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури.

фото прокуратури

Затриманому повідомили про підозру у незаконному збуті наркотиків, вчиненому повторно (ч.2 ст.307 ККУ), найближчим часом суд візьме його під варту. Слідчі встановлюють інших причетних осіб.