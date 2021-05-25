Вдома у чоловіка вилучили речові докази

Поліцейські затримали 39-річного чоловіка на збуті наркотиків у Жовкві. Під час обшуків у нього вилучили речові докази.

39-річний мешканець Львівського району підозрюється у систематичному продажу наркотичних засобів у Жовкві та навколишніх селах. Його затримали відразу після реалізації чергової дози метадону.

Вдома у зловмисника 24 травня провели обшуки. У поліції не повідомляють місце проживання дилера, але з власних джерел ZAXID.NET дізнався, що він з смт. Куликів.

«Правоохоронці вилучили нарковмісні таблетки, пакетики з розфасованою порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на метадон, шприци, гроші, отримані від реалізації наркотиків, та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження», – повідомили в поліції Львівщини.

Зловмисника затримано. Йому оголосять підозру та оберуть запобіжний захід.