За продаж метадону у Жовкві затримали 39-річного дилера
Поліцейські затримали 39-річного чоловіка на збуті наркотиків у Жовкві. Під час обшуків у нього вилучили речові докази.
39-річний мешканець Львівського району підозрюється у систематичному продажу наркотичних засобів у Жовкві та навколишніх селах. Його затримали відразу після реалізації чергової дози метадону.
Вдома у зловмисника 24 травня провели обшуки. У поліції не повідомляють місце проживання дилера, але з власних джерел ZAXID.NET дізнався, що він з смт. Куликів.
«Правоохоронці вилучили нарковмісні таблетки, пакетики з розфасованою порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на метадон, шприци, гроші, отримані від реалізації наркотиків, та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження», – повідомили в поліції Львівщини.
Зловмисника затримано. Йому оголосять підозру та оберуть запобіжний захід.