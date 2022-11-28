У Збаражі працівниця ЦНАПу не пустила у так званий «пункт незламності» жінку з дитиною, які хотіли зарядити телефон. Пізніше працівниця пояснила це тим, що «не зорієнтувалась» і що відвідувачі йшли не через центральний вхід. Про інцидент дізнався керівник військової адміністрації, він закликав повідомляти тернополян про подібні випадки, оскільки за подібне відповідатимуть голови громад.

Як повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш, інцидент стався у суботу, 26 листопада. За його словами, у Збаражі жінка разом з дитиною прийшла у пункт незламності, аби зарядити телефон, але їх туди не пустили.

«Їй кажуть: ми не працюємо, нічого не знаємо, всім до побачення. Причому, це в ЦНАПі. На задньому фоні горить світло у ЦНАПі, їй тепло, у неї чай, заряджений телефон, є інтернет. Сьогодні голова громади пояснював, розібралися. Вона «не зорієнтувалась». Будь ласка, зробіть так, щоб ваші керівники, які сидять у пунктах незламності, дуже швидко орієнтувалися», – звернувся до керівників громад Володимир Труш.

Він також закликав тернополян повідомляти про випадки, коли їх не пускають в пункти обігріву. За його словами, голови громад нестимуть за це персональну відповідальність.

«Неприпустимо, щоб людині відмовили у допомозі або на локації не було передбаченого набору послуг. За це голови громад нестимуть персональну відповідальність. Прошу жителів області інформувати мене про випадки неналежної роботи пунктів, передбачених для забезпечення першочергових потреб людей», – йдеться у повідомленні.