У збудованій за допомогою 3D-принтера школі на вул. Варшавській тривають внутрішні роботи
Новини Львова від ZAXID.NET за 3 липня
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У четвер, 3 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Звели за унікальною технологією. 3D-школа на Варшавській готова зовні, у новому корпусі розпочали внутрішні роботи.
- Попит є вже від початку. Майже 600 транспортних абонементів придбали львів’яни, проїзний запровадили із 1 липня.
- Працював на ворога. На Львівщині викрили майора Повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом.
- Почесний «Знак святого Юрія». У Ратуші нагородили посмертно 30 військових, які загинули від рук окупантів.
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