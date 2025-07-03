На вулиці Личаківській, 259, де шість років тому знесли незаконну багатоповерхівку, облаштували громадський простір: висадили дерева, встановили вуличні меблі, ігрові елементи для дітей та вуличне освітлення. Знесення 7-поверхового самобуду на цій ділянці стало першим в Україні – житловий будинок звела компанія «Лідер Моноліт» без жодних дозволів. Заступник міського голови Львова Любомир Зубач розповів, що роботи з облаштування простору на завершальному етапі. Усі роботи та фінансування взяла на себе будівельна компанія Praud.

Фото Любомира Зубача