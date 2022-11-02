У ЖК Helga відкрили продаж у новій черзі

Мультифукціональний комплекс HELGA, який об’єднує бізнес-центр, житлові та громадські і комерційні приміщення, будують у Львові на вулиці Княгині Ольги, 120. Як повідомив Viking Development, девелопер проекту, з 1 листопада відкривають продажі в новій черзі будівництва.

«В комплексі реалізовуємо особливе відношення: це мікроквартал повноцінного простору – бізнес-центр комплексу створюватиме бізнес-осередок району, а це і робочі місця, і необхідні пропозиції, і капіталізація простору. Комерційні приміщення перших поверхів забезпечуватиме мешканцям близькість якісних послуг та товарів, а підземний паркінг вирішить питання як безпеки, так і вільної території, яка відведена під сквер, відпочинкові, розвиткові і дитячі майданчики», – говорять в компанії.

Нові тренди позначились на зведенні ЖК Helga

Головна мета – реалізувати зразок тренду правильного формування простору, який поєднує ділову, відпочинкову, житлову та безпекову функції з сучасними підходами проектування та будівництва.

У ЖК Helga втілені сучасні підходи проектування та будівництва

Один із таких підходів – енерго- та екологічна ефективність. Бізнес-центр комплексу Helga сертифікується за міжнародною системою BREEAM.

BREEAM – це провідний у світі набір систем валідації та сертифікації для сталого архітектурного середовища, що був розроблений у Великій Британії Науково-дослідним центром будівництва (BRE). Сертифікація за цим стандартом здійснюється у 83 країнах світу. Створено кілька національних стандартів, зокрема Великої Британії, США, Німеччини, а також діє міжнародний стандарт.

Найбільш використовуваним BREEAM є в Євросоюзі, зокрема такій сертифікації «зеленого» будівництва надають перевагу в Іспанії, Швеції, Нідерландах, Франції, Бельгії. До прикладу, серед учасників в різних категоріях свіжого підсумкового short-list BREEAM Awards – будівлі Centro Comercial Islazu в Іспанії, M1 Lódzź в Польші, So Ouest у Франції, School of Engineering (Бірмінгемського університету) в Британії, Skinnarilan kampus RV1+RV5 у Фінляндії.

В Україні наразі лише кілька проектів пройшли таку сертифікацію.

«Будівлю вже зареєстровано та надано номер і доступ до системи оцінювання. Ми працюємо за схемою сертифікації international nc-v6 new construction: commercial, тобто сертифікується сам процес проектування та будівництва», – повідомили у Viking Development.

В новій черзі будівництва Helga запроектовані 1-, 2- і 3-кімнатні квартири, квартири з терасами, з гардеробами та дизайном внутрішніх холів місць загального користування.

ЖК Helga на вулиці Княгині Ольги

Квартири можна придбати за акційними цінами початку будівництва. З прогресом будівництва вартість, очевидно, також зростатиме.

Варто зауважити, що з ходом будівництва квартири комплексу дорожчають. Так, в 1-ій черзі будівництва, старт продажів в якій розпочався в серпні цього року, станом на сьогодні помешкання продаються вже на 20 % дорожче, ніж при старті будівництва.