ЖК Viking Park на вул. Зеленій у Львові

Viking Development продовжує будівництво нових секцій в цьому ЖК та розпочав будівництво нового мультифункційного комплексу на вулиці Княгині Ольги.

«Ми отримали сертифікат готовності другої черги будівництва у ЖК Viking Park. Вже від сьогодні наші клієнти можуть забирати ключі від їхніх нових квартир», – повідомили в компанії.

Viking Development здав в експлуатацію другу чергу будівництва на Зеленій

Завершення робіт і отримання сертифіката, кажуть в компанії, було серед пріоритетів, адже йдеться про відповідальність. Клієнти отримують квартири, а бюджет – необхідні податки.

Швидке налагодження всіх процесів та логістики забезпечило безперебійне будівництво, завершення другої і продовження робіт в наступних секціях Viking Park на Зеленій. В нових чергах передбачені апартаменти – новий вид нерухомості, спеціалізованої під оренду.

Основні характеристики апартаментів: оптимальна площа від 35 кв.м., продумане ергономічне планування; орієнтованість на здачу в оренду. Такий тип нерухомості розрахований приносити стабільний дохід власнику,

– говорять в компанії.

Цього місяця відкрито продажі і в новому ЖК Helga на вул. Княгині Ольги

Також Viking Development анонсував початок продажів в новому мультифункціональному комплексі «Helga» на вулиці Княгині Ольги, 120, який об’єднує великий бізнес-центр, житлові будинки з квартирами від 39 до 97 кв.м. та підземний паркінг подвійного призначення.

Viking Park на Зеленій

«Головна концепція наших комплексів – комфортне проживання, енергоефективність, робочі місця і безпека», – пояснюють у Viking Development.