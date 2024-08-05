Золочівський районний суд Львівщини конфіскував у власника собаку, який вкусив дитину за щоку. За порушення правил утримання тварини Ігор Кулеба заплатить також 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, випадок трапився на початку червня 2024 року на вул. Вокзальній у Золочеві. Собака Ігоря Кулеби самостійно гуляв вулицею без повідка та вкусив за щоку малолітнього хлопчика. Щодо власника тварини поліція склала протокол про адмінправопорушення через порушення правил утримання собаки.

У суді матір дитини розповіла, що сусідський собака вкусив за щоку її сина, вона відвезла його у лікарню, де йому наклали кілька швів. Через напад собаки, за її словами, у сина є психологічна травма, а власник собаки не відшкодував їм витрат на лікування. У суді обвинувачений Ігор Кулеба визнав свою провину та заявив, що шкодує про вчинене.

Справу розглянула суддя Марія Бакаїм, яка дослідила усі матеріали та визнала власника собаки винним у адмінправопорушенні, призначивши 3400 грн штрафу з конфіскацією собаки. Постанову ще можна оскаржити.

Зазначимо, що конфіскацією тварин займається виконавча служба. Хоча досі після схожих рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.