Зразки ґрунту було доставлено на Землю місією Chang'E-5 наприкінці 2020 року

Вчені з Китаю виявили воду у зразку місячного ґрунту, яку доставила на Землю автоматична міжпланетна станція «Чан'є-5» у 2020 році. Про це йдеться у статті дослідників, опублікованій у науковому журналі Science Advances, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми публікуємо аналіз результатів, заснованих на даних у спектрах відображення від 0.48 до 3.2 мікрометрів, отриманих апаратом, що спускається, зонда «Чан'е-5» (...) За нашими підрахунками, в зразку місячного грунту міститься 120 мільйонних часток води здебільшого яка з'явилася в ньому завдяки сонячному вітру», – йдеться у дослідницькій статті.

У матеріалі наголошується, що ґрунт був зібраний у північній частині області «Океан Бур».

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фото Science Advances

Китайський зонд «Чан'є-5» був запущений з космодрому «Веньчань», розташованому на острові Хайнань, за допомогою ракети-носія «Чанчжен-5» 23 листопада 2020 року.

1 грудня 2020 зонд прилунився в «Океані Бур», а потім повернувся на Землю 16 грудня того ж року, доставивши на Землю 1731 грам місячного грунту.

До слова, у вересні 2020 року дослідники з Національного аерокосмічного агентства США (NASA) та Гавайського інституту геофізики й планетології проаналізували отримані дані з Місяці та виявили на його поверхні натяки на форму оксиду заліза, відому як іржа. На Місяці є багаті залізом гірські породи, утім іржа утворюється лише тоді, коли залізо піддається впливу кисню та води.