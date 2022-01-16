Тараса Познякова на початку квітгя 2016 року застрелили двоє попутників, із якими він їхав до Києва

Убитого майже шість років тому 25-річного львів’янина Тараса Познякова поховають 21 січня у Дніпрі. Його убили у квітні 2016 року двоє попутників, яких він взяв через сервіс Bla Bla Car, а тіло знайшли у серпні 2021 року. Лише в грудні експертиза підтвердила, що знайдене тіло належить Тарасу Познякову.

Як повідомила мама Тараса Познякова Ольга Король, слідчі отримали результати всіх необхідних експертиз, тому батькам передали тіло для поховання.

Відспівування відбудеться 20 січня у Києві в Свято-Михайлівському золотоверхому соборі, Варваринському приділі о 13:00. Поховають Тараса Познякова 21 січня у Дніпрі.

Нагадаємо, 4 квітня 2016 року 25-річний львів’янин Тарас Позняков виїхав зі Львова до Києва на власному автомобілі. Через сервіс BlaBlaCar він узяв із собою двох попутників – Дмитра Голуба та Луана Кінгісеппа. Дорогою до столиці львів’янин зник. Під час розслідування з’ясувалось, що Познякова застрелив Луан Кінгісепп, а потім, разом із Голубом, вони закопали тіло біля траси Житомир – Київ.

Через чотири місяці після вбивства поліція затримала Дмитра Голуба і у 2019 році його засудили до довічного ув’язнення. Безпосереднього вбивцю Луана Кінгісеппа так і не затримали, його оголосили у міжнародний розшук, але він загинув під час вибуху у київській квартирі у 2019 році.

СБУ знайшла тіло Тараса Познякова в серпні 2021 року й лише у грудні експертизи офіційно підтвердили, що знайдене тіло належить саме львів’янину.