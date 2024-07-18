Учень львівського училища допоміг братам незаконно потрапити до Польщі та уник покарання
Ухилянти успішно перетнули кордон, але на польській стороні їх затримали прикордонники
Турківський районний суд Львівщини виніс вирок учню Львівського вищого професійного училища харчових технологій, який допоміг своїм двоюрідним братам незаконно перетнути українсько-польський кордон. За кримінальне правопорушення мешканцю Львівщини призначили 5 років тюрми, але звільнили від покарання з іспитовим терміном у 1,5 роки.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, уродженець Самбора та учень львівського училища Тимофій Никитюк у травні 2024 року допоміг двом братам з Рівненщини ухилитись від мобілізації та незаконно перетнути українсько-польський кордон. Мешканець Львівщини провів двоюрідних братів до огородженої лінії прикордонних інженерних споруджень, вони перелізли через колючі дроти і обвинувачений показав братам, де протікає річка Сян. Ухилянти успішно перетнули кордон поза пунктом пропуску, але на польській стороні їх затримали прикордонники. Тимофій Никитюк ж повернувся додому.
Щодо мешканця Львівщини порушили кримінальну справу за ч.2 ст.332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через кордон). У суді обвинувачений визнав свою провину та детально розповів, як допоміг двоюрідним братам з Рівненщини незаконно перетнути кордон.
Справу розглянув суддя Ростислав Ференц, який дослідив матеріали та аргументи сторін. Суддя призначив покарання, врахувавши думку прокурора – 5 років тюрми зі звільненням від відбування покарання, встановивши 1,5 роки іспитового терміну та із забороною займатися діяльністю пов’язаною з організацією переправлення осіб через державний кордон України на строк один рік. Вирок ще можна оскаржити.