Турківський районний суд Львівщини виніс вирок учню Львівського вищого професійного училища харчових технологій, який допоміг своїм двоюрідним братам незаконно перетнути українсько-польський кордон. За кримінальне правопорушення мешканцю Львівщини призначили 5 років тюрми, але звільнили від покарання з іспитовим терміном у 1,5 роки.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, уродженець Самбора та учень львівського училища Тимофій Никитюк у травні 2024 року допоміг двом братам з Рівненщини ухилитись від мобілізації та незаконно перетнути українсько-польський кордон. Мешканець Львівщини провів двоюрідних братів до огородженої лінії прикордонних інженерних споруджень, вони перелізли через колючі дроти і обвинувачений показав братам, де протікає річка Сян. Ухилянти успішно перетнули кордон поза пунктом пропуску, але на польській стороні їх затримали прикордонники. Тимофій Никитюк ж повернувся додому.

Щодо мешканця Львівщини порушили кримінальну справу за ч.2 ст.332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через кордон). У суді обвинувачений визнав свою провину та детально розповів, як допоміг двоюрідним братам з Рівненщини незаконно перетнути кордон.

Справу розглянув суддя Ростислав Ференц, який дослідив матеріали та аргументи сторін. Суддя призначив покарання, врахувавши думку прокурора – 5 років тюрми зі звільненням від відбування покарання, встановивши 1,5 роки іспитового терміну та із забороною займатися діяльністю пов’язаною з організацією переправлення осіб через державний кордон України на строк один рік. Вирок ще можна оскаржити.