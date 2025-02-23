Василь Малюк розповів про роботу українських ударних дронів

Українські військові протягом трьох років успішно опанували безпілотні технології, завдяки яким уражає близько 85% живої сили та техніки росіян. Про це у неділю, 23 лютого, розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк під час форуму «Україна. Рік 2025».

Як розповів Василь Малюк, за завданням Володимира Зеленського, Сили оборони, зокрема СБУ, розробили тактику застосування безпілотних систем. Зараз безпілотні технології застосовуються у морі, на лінії фронту та за її межами в тилу ворога. На лінії бойового зіткнення дистанції для роботи дронами розподілені наступним чином: до 20 км, від 20 до 40 км, від 40 до 80 км, від 80 і до 120 км. А для ударів по військових об’єктах на відстані понад 120 км використовуються далекобійні дрони.

«Якщо говорити про роботу БпЛА, то по суті це – 85% знищення живої сили противника та його техніки. Варто зазначити, що росіяни здійснюють ракетні та дронові атаки на енергетичні об’єкти України, що є справжнім актом тероризму. Ми, своєю чергою, обираємо законні цілі, успішно уражено 48 цілей: склади боєприпасів, аеродроми з військовими літаками, нафтовидобувні та нафтопереробні підприємства», – наголосив Василь Малюк.

Василь Малюк зауважив, що нафтовидобувна і нафтопереробна галузі безпосередньо фінансують міноборони Росії для продовження війни в Україні. Однак, внаслідок українських атак на ці об’єкти Росія вже припинила експорт бензину та несе колосальні фінансові втрати.

«Якщо ми говоримо про ураження військових об’єктів, то всі пам’ятають відповідні склади в населеному пункті Торопець, які дуже-дуже гучно вибухали і навіть було чотири землетруси, як наслідок. Там було знищено 160 тис. тонн ворожих боєприпасів. В тому числі одна друга всіх запасів 120-ї міни, яка, по суті, вибачте, як гарячі пиріжки для їх військовиків. І таких операцій дуже і дуже багато», – розповів голова СБУ.

Василь Малюк додав, що над атаками по об’єктах в Росії разом з СБУ працюють військові ГУР, ССО, Сил безпілотних систем та інші. Крім того, зараз в Україні масштабують топові підрозділи, які працюють разом з Силами оборони.

Також Василь Малюк зауважив, що у 2024 році дрони ГУР та СБУ не допустили відновлення домінування Росії у морі. Голова спецслужби наголосив, що зараз українські дрони працюють не просто як дрони-камікадзе, а є багатоцільовими платформами, які здатні нести кулеметне озброєння, FPV-дрони та інші засоби, а також здійснювати дистанційне мінування.

«Я наведу живий приклад: одна з крайніх місій, коли ми вразили в Керченській бухті російську баржу, яка перевозила військову техніку. Дві третини шляху із 700 км ми йшли в стані постійного вогневого контакту з ворожою авіацією. Але вони не могли підійти до нас впритул, щоб знищити, оскільки працюють наші системи, і в тому числі штучний інтелект», – розповів Василь Малюк.

Нагадаємо, 20 лютого українські дрони уразили та знеструмили нафтоперекачувальну станцію «Нововеличковская» у Краснодарському краю Росії. Ця станція вважається однією з ключових для транспортування нафти у Краснодарському краю. Через неї постачають нафту до Афіпського та Ільського НПЗ, які також неодноразово уражали українські ударні БпЛА.