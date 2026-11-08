Закопування сирих яєць не гарантує кращого росту культур

Деякі садівники використовують для підживлення рослин незвичний засіб – закопують у землю цілі сирі курячі яйця. Цей метод пояснюють тим, що під час розкладання органічні речовини поступово потрапляють у ґрунт і можуть стати джерелом поживних елементів. Проте такий спосіб має не лише переваги, а й недоліки, а його ефективність не підтверджена як надійна альтернатива звичайним добривам. Більше про це пише Blikk.

Навіщо садівники закопують сирі яйця

Ідея цього методу полягає в поступовому розкладанні органічних речовин. Ґрунтові мікроорганізми переробляють вміст яйця, а поживні сполуки з часом можуть переходити в ґрунт. Саме тому деякі городники кладуть яйця в посадкові ями під час висаджування овочів, квітів або інших рослин.

Зазвичай спосіб передбачає кілька простих дій. Спочатку викопують яму потрібної глибини, кладуть на дно ціле сире яйце та засипають його шаром землі. Після цього висаджують рослину, стежачи, щоб її коріння не торкалося яйця безпосередньо.

Однак швидкість розкладання залежить від температури, вологості та складу ґрунту. Тому неможливо точно передбачити, коли органічні речовини стануть доступними для рослин і чи отримають вони від такого підживлення помітну користь.

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Які недоліки має цей спосіб

Закопування сирих яєць не гарантує кращого росту культур або підвищення врожайності. Органічні речовини розкладаються поступово, а їхнє надходження до ґрунту складно контролювати. Крім того, яйця можуть приваблювати гризунів та інших тварин, які відчують запах органіки й почнуть розкопувати грядки.

Ще одна проблема – можливий неприємний запах, особливо якщо яйце розкладається у теплому та вологому ґрунті. Тому такий метод не варто вважати універсальним способом підживлення, а тим паче використовувати замість збалансованих добрив.

Чи корисна яєчна шкаралупа для рослин

На відміну від цілого яйця, шкаралупу часто використовують у садівництві як джерело кальцію. Вона переважно складається з карбонату кальцію, але цей елемент вивільняється повільно. Великі шматочки шкаралупи можуть залишатися в землі тривалий час, тому швидкого ефекту від такого підживлення очікувати не варто.

Якщо хочете використати шкаралупу на городі, спочатку промийте її, висушіть і ретельно подрібніть. Після цього невелику кількість можна додати до компосту або змішати з ґрунтом. Проте враховуйте кислотність землі: у нейтральному та лужному ґрунті шкаралупа не забезпечить швидкого надходження кальцію до рослин, а додаткове внесення кальцієвих матеріалів без потреби може бути недоцільним.