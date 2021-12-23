Дитячий садок розрахований на 40 дітей, які мають ті чи інші проблеми зі здоров'ям чи соціальною поведінкою

У Тернополі Українська греко-католицька церква відкрила дитячий садок «Янголятко», який прийматиме дітей з особливими освітніми потребами. Будинок на вул. Парковій належить громаді Тернополя і давно пустував та занепадав. Церква за кошти меценатів капітально відремонтувала його і провела благоустрій території.

У приміщенні, в якому тепер знаходиться дитячий садок, раніше теж був дошкільний навчальний заклад. Років 40 тому його закрили. Відтоді будинок занепав, там оселилися люди без постійного місця проживання, а територію перетворили на смітник.

Ремонтувати будинок почали понад рік тому. А урочисто садок-ясла відкрив 22 грудня глава УГКЦ Блаженніший патріарх Святослав Шевчук.

«Цей дитячий християнський садочок є унікальним прикладом співпраці між церквою, державою і громадою для цілої нашої України. Ми й надалі хочемо будувати партнерські стосунки з нашою владою та з усіма тими, хто в силу свого служіння хоче дбати про майбутні покоління», – відзначив Блаженніший Святослав.

Міський голова Сергій Надал в ефірі радіостанції «Радіо ROKS» розповів, що будинок церква повністю відремонтувала самотужки.

«Тернопільсько-Зборівська єпархія УГКЦ зробила в цьому приміщення повноцінний ремонт – це утеплення будинку, замінила вікон на металопластикові, придбала необхідне обладнання для харчоблока, зробила благоустрій території», – розповів Сергій Надал.

В реконструкцію дошкільного закладу УГКЦ вклала більше ніж 10 млн грн. Садок вже розпочав повноцінно працювати. Набрані дві групи дошкільняток. Основним напрямком роботи буде праця з дітьми, які потребують особливого догляду, котрі мають інвалідність, або особливі освітні потреби, відстають від розвитку своїх однолітків. У закладі працюватиме одна спеціальна та одна інклюзивна дошкільна група. Садок також зможуть відвідувати і звичайні діти.

Дошкільний заклад №7 входить в мережу навчальних освітніх закладів Тернополя. Рішення про його створення було прийняте місцевими депутатами на сесії 29 жовтня 2021 року з метою розширення мережі закладів дошкільної освіти. Дитячий садок відтепер влада фінансуватиме з міського бюджету.