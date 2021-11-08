43-й вузол зв'язку ВМФ Росії «Вілейка» (радіостанція «Антей»)

Угоди щодо розміщення на території Білорусі двох військових об'єктів російської армії продовжили на 25 років. Про це у понеділок, 8 листопада, повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на протоколи між урядами, які опубліковані на інтернет-порталі правової інформації РФ.

Мова йде про 43-й вузол звʼязку Військово-морського флоту Росії «Вілейка» та радіолокаційна станція «Волга» російської системи попередження про ракетний напад. Ці об'єкти знаходяться на території Білорусі за договором від 6 січня 1995 року.

«Вілейка» забезпечує зв’язок Головного штабу ВМФ Росії з атомними підводними човнами, що несуть бойове чергування в районах Атлантичного, Індійського та частково Тихого океанів, а також забезпечує радіоелектронну боротьбу на користь інших видів військ.

РЛС «Волга» здатна виявляти та відстежувати балістичні ракети та космічні об'єкти, контролюючи територію Західної Європи та райони патрулювання підводних човнів НАТО у Північній Атлантиці та Норвезькому морі.

Як інформував ZAXID.NET, 4 листопада РФ та Білорусь підписали декрет про поглиблення інтеграції двох країн, затвердивши ці 28 союзних програм з інтеграції. Країни об’єднають свої ринки газу, нафти та нафтопродуктів. Договір про це планують підписати 1 грудня 2023 року. Щодо спільної валюти Росія та Білорусь поки не дійшли єдиної думки.