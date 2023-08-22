Федір Шандор – «професор з окопів», сержант 68 окремого батальйону ТрО «Закарпатські шаркані»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у вівторок, 22 серпня затвердив призначення посла України в Будапешті. Ним став професор Ужгородського національного університету, військовослужбовець Збройних Сил України Федір Шандор.

Як відомо, 8 серпня угорська президентка Каталін Новак підписала згоду на призначення Федора Шандора послом України в Угорщині. Рішення, яке вона підписала, направили до Міністерства закордонних справ для контрасигнації міністром, пише ATV.

Як йдеться в публікації, рішення президента стане офіційним, коли Шандор прибуде до Будапешта та вручить вірчі грамоти президентці цієї країни.

Нагадаємо, Федір Шандор – професор Ужгородського національного університету, у лютому 2022 року пішов добровольцем до армії та читав студентам лекції з окопів у перервах між боями. За це в народі його називають «професором з окопів». У січні в Ужгороді встановили маленьку вуличну скульптурку на честь Шандора. Наразі він сержант 68 окремого батальйону ТрО «Закарпатські шаркані».