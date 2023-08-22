Угорщина погодила призначення Федора Шандора послом України
Угорське МЗС офіційно дало згоду на призначення Шандора
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у вівторок, 22 серпня затвердив призначення посла України в Будапешті. Ним став професор Ужгородського національного університету, військовослужбовець Збройних Сил України Федір Шандор.
Як відомо, 8 серпня угорська президентка Каталін Новак підписала згоду на призначення Федора Шандора послом України в Угорщині. Рішення, яке вона підписала, направили до Міністерства закордонних справ для контрасигнації міністром, пише ATV.
Як йдеться в публікації, рішення президента стане офіційним, коли Шандор прибуде до Будапешта та вручить вірчі грамоти президентці цієї країни.
Нагадаємо, Федір Шандор – професор Ужгородського національного університету, у лютому 2022 року пішов добровольцем до армії та читав студентам лекції з окопів у перервах між боями. За це в народі його називають «професором з окопів». У січні в Ужгороді встановили маленьку вуличну скульптурку на честь Шандора. Наразі він сержант 68 окремого батальйону ТрО «Закарпатські шаркані».