Угорщина розкритикувала Раду Європи через ігнорування «порушень прав» угорців Закарпаття

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто дорікнув Раді Європи в тому, що вона більше стурбована ситуацією з мігрантами, ніж закарпатськими угорцями. Про це він заявив на конференції з нагоди 20-ї річниці підписання Рамкової конвенції про захист нацменшин і Європейської хартії регіональних мов. Заява опублікована на сайті угорського уряду, повідомляє «Ліга.net».

Сіярто назвав неприйнятною ситуацію, коли, за його словами, європейські інститути, підтримувані за рахунок коштів європейських платників податків, більше переймаються іммігрантами, що незаконно прибувають на континент і становлять небезпеку, ніж національними меншинами, які проживають у Європі протягом століть.

«Не може бути так, що європейські інститути більше стурбовані ефективністю захисту угорського кордону і законодавчим пакетом «Стоп Сорос», який спрямований на забезпечення безпеки угорських громадян, ніж питанням закарпатських угорців, чиї права грубо порушуються в Україні», – наголосив міністр.

Сіярто звинуватив Україну в тому, що вона не виконала жодної рекомендації Венеціанської комісії.

Він також також розкритикував Венеціанську комісію. Мовляв, у неї є очікування від Угорщини щодо ще не прийнятого законодавчого пакету «Стоп Сорос», який «спрямований на захист Угорщини», але вона менш активна щодо вже чинного законодавства України.