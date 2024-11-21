Угорщина планує розгорнути системи ППО на північному сході країни

Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький розпорядився розгорнути системи протиповітряної оборони для захисту північно-східної частини країни, що межує з Україною. Міністр пояснив це побоюванням ескалації після дозволу Україні бити західною зброєю вглиб території Росії. Про це повідомило видання «Європейська правда» з посиланням на Telex 21 листопада.

В опубліковану на Facebook відео угорський міністр заявив, що «масштаби російсько-української війни більші, ніж будь-коли, і війна увійшла в найнебезпечнішу фазу». На його думку, українці отримали від західних держав дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб Російської Федерації, а Росія натомість оновила свою ядерну доктрину, в якій розширила можливі умови застосування ядерної зброї. Видання зауважує, що підготовка до такого кроку у РФ тривала кілька місяців, задовго до рішення США про дозвіл на використання Силами оборони далекобійного озброєння.

Минулими вихідними, у відповідь на ракетний обстріл Закарпаття очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто запропонував активізувати мирні зусилля.

Дозвіл на далекобійні удари ЗСУ по Росії

17 листопада газета New York Times з посиланням на офіційних осіб США повідомила, що президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS для атак по території Росії. Згодом 19 листопада Державний департамент США офіційно підтвердив цю інформацію. Того ж дня українські ЗМІ поширили повідомлення, що ЗСУ нібито вже застосували ATACMS для атаки на арсенал озброєння на Брянщині. Утім, Генштаб ЗСУ не уточнив вид озброєння, яким уразили арсенал.

20 листопада низка іноземних ЗМІ повідомили, що Україна вперше застосувала франко-британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території Російської Федерації. Сили оборони, імовірно, атакували оперативний командний пункт росіян в селищі Мар’їно Курської області. На відео чути близько 15 вибухів, хоча частина з них може бути роботою систем ППО. Аналітики Defense Express припускають, що єдине логічне пояснення витрати доволі значної кількості Storm Shadow по такому об'єкту – це наявність там командування угрупування армії РФ у Курській області разом з північнокорейськими генералами.