Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто публічно обурився через допис у соціальній мережі, який зробив лідер об’єднаної опозиції та ключовий суперник чинного прем’єра Віктора Орбана на виборах. Про це пише «Європейська правда».

Як повідомляється, у терміновому відеозверненні до угорців на своїй сторінці Петер Сійярто, який є одним з найближчих до Орбана представників угорського уряду, обурився через допис ключового суперника Орбана на виборах, що відбудуться 3 квітня, Петера Маркі-Зая. Той підтримав акцію, що відбулася у Будапешті вихідними для підтримки українців, які загинули у Маріуполі від російських бомбардувань.

«Народ Угорщини чує ваші слова, Чекаю на той день, коли ми зможемо зустрітися на березі Дунаю та обмінятися думками про майбутнє ЄС і мирне співіснування наших націй», – написав Петер Маркі-Зай під дописом президента України Володимира Зеленського, де він підтримує акцію.

До допису угорський політик долучив фото цієї акції, а згодом додав допис про необхідність підтримки українських біженців.

Утім, як пояснив очільник МЗС Петер Сійярто, цю підтримку в уряді Угорщини вважають неприйнятною.

«Петер Марі-Зай звернувся у Twitter до президента України. Цим він дав зрозуміти, що вони вже погодилися. Домовилися, що якщо урядом в Угорщині керуватимуть ліві, вони негайно проголосують за санкції щодо газу й нафти та негайно почнуть постачання зброї в Україну», – пояснив своє обурення Сійярто.

Сійярто додав, що, на його думку, така підтримка України, як прозвучала у твіті Маркі-Зая, втягує Угорщину у війну з Росією.

В Міністерстві закордонних справ України слова, які поширив очільник угорського МЗС Петер Сійярто, вважають глибоко аморальними

«Категорично відкидаємо спроби міністра закордонних справ Петера Сійярто втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Угорщині… Ми не втручалися і не будемо втручатися у внутрішні справи Угорщини. Оцінку діям угорських політиків зрештою дадуть угорський народ та історія», – йдеться у коментарі речника міністерства Олега Ніколенка на запит «Європейської правди».

Офіційний представник МЗС України також вважає, що уряду Угорщини за чинних подій на континенті варто зупинити спроби сподобатися Путіну і переглянути угорську політику з ненадання Україні оборонної підтримки.

Нагадаємо, парламентські вибори в Угорщині пройдуть 3 квітня. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, який балотуватиметься на них, заявив, що не підтримає санкції Європейського Союзу на імпорт енергоносіїв.

Орбан заявляв, що для його країни вкрай важливо залишитись поза війною Росії в Україні: «Ми підтвердили рішення Угорщини не надсилати в Україну ні війська, ні зброю. Ми також підтвердили, що Угорщина не дозволить транзит зброї в Україну».

Також Угорщина відмовляється надати Україні зброю для боротьби з агресором, зокрема не дозволила транспортувати своєю територією озброєння, які надають інші держави. Водночас Будапешт виступає проти швидкого надання Україні членства в ЄС.