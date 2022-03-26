Яна Чернохова

Очільниця Міністерства оборони Чехії Яна Чернохова відмовилась їхати до Угорщини на зустріч голів оборонних відомств «Вишеградської четвірки» через позицію Будапешта щодо російського вторгнення в Україну. Про це вона написала у Twitter.

«Я особисто не поїду в Угорщину на зустріч міністрів оборони V4. Наступного тижня у них вибори, і мені не годиться брати участь у (передвиборчій) кампанії там. Я завжди підтримувала V4, і мені дуже шкода, що дешева російська нафта важливіша для угорських політиків, ніж українська кров», – написала політикиня.

Do Maďarska na setkání ministrů obrany V4 (st-čt) osobně nepojedu. Příští týden mají volby a není správné, abych se tam podílela na kampani. Vždycky jsem V4 podporovala a velmi mě mrzí, že pro maďarské politiky je teď levná ruská ropa důležitější než ukrajinská krev.#SlavaUkraini — Jana Černochová (@jana_cernochova) March 25, 2022

Зустріч міністрів оборони країн Вишеградської групи (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) має відбутися в середу-четвер наступного тижня, зазначає «Укрінформ».

Як зазначається, парламентські вибори в Угорщині пройдуть 3 квітня. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, який балотуватиметься на них, заявив, що не підтримає санкції Європейського Союзу на імпорт енергоносіїв.

Орбан заявляв, що для його країни вкрай важливо залишитись поза війною Росії в Україні: «Ми підтвердили рішення Угорщини не надсилати в Україну ні війська, ні зброю. Ми також підтвердили, що Угорщина не дозволить транзит зброї в Україну».

Також Угорщина відмовляється надати Україні зброю для боротьби з агресором, зокрема не дозволила транспортувати своєю територією озброєння, які надають інші держави. Водночас Будапешт виступає проти швидкого надання Україні членства в ЄС.