Міністерка оборони Чехії не поїде до Будапешта через позицію Угорщини щодо Росії
Очільниця Міністерства оборони Чехії Яна Чернохова відмовилась їхати до Угорщини на зустріч голів оборонних відомств «Вишеградської четвірки» через позицію Будапешта щодо російського вторгнення в Україну. Про це вона написала у Twitter.
«Я особисто не поїду в Угорщину на зустріч міністрів оборони V4. Наступного тижня у них вибори, і мені не годиться брати участь у (передвиборчій) кампанії там. Я завжди підтримувала V4, і мені дуже шкода, що дешева російська нафта важливіша для угорських політиків, ніж українська кров», – написала політикиня.
Do Maďarska na setkání ministrů obrany V4 (st-čt) osobně nepojedu. Příští týden mají volby a není správné, abych se tam podílela na kampani. Vždycky jsem V4 podporovala a velmi mě mrzí, že pro maďarské politiky je teď levná ruská ropa důležitější než ukrajinská krev.#SlavaUkraini— Jana Černochová (@jana_cernochova) March 25, 2022
Зустріч міністрів оборони країн Вишеградської групи (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) має відбутися в середу-четвер наступного тижня, зазначає «Укрінформ».
Як зазначається, парламентські вибори в Угорщині пройдуть 3 квітня. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, який балотуватиметься на них, заявив, що не підтримає санкції Європейського Союзу на імпорт енергоносіїв.
Орбан заявляв, що для його країни вкрай важливо залишитись поза війною Росії в Україні: «Ми підтвердили рішення Угорщини не надсилати в Україну ні війська, ні зброю. Ми також підтвердили, що Угорщина не дозволить транзит зброї в Україну».
Також Угорщина відмовляється надати Україні зброю для боротьби з агресором, зокрема не дозволила транспортувати своєю територією озброєння, які надають інші держави. Водночас Будапешт виступає проти швидкого надання Україні членства в ЄС.
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