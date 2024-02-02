Угорські фермери знову протестуватимуть на кордоні з Україною

Услід за польськими фермерами про намір заблокувати кордон з Україною повідомили угорські аграрії. Чергову акцію протесту вони анонсували на наступну п’ятницю, 9 лютого. Про це повідомляє угорський сайт новин Telex.

Асоціація спілки угорських фермерів планує знову заблокувати пункт пропуску «Захонь», що межує із українським «Чоп». Таким чином фермери протестуватимуть проти рішення Єврокомісії, яке дозволило безмитний імпорт українських культур ще на рік. За словами фермерів Угорщини, їм доводиться конкурувати з продукцією, яку виготовляють в Україні.

«Це, по суті, означає формування демпінгових цін всередині ЄС, після того, як вони повинні конкурувати з продукцією, виробництво якої не повинно відповідати жодним вимогам ЄС. Не тільки зерно, але й птиця, яка класифікується як безмитний продукт, є проблематичною», – йдеться у заяві асоціації спілки угорських фермерів.

За словами міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя, продовження безмитного імпорту з України не пропонує «жодного вирішення проблем імпорту українського зерна».

Остання акція протесту угорських фермерів розпочалася 11 грудня та була анонсована до 31 грудня 2023 року.

Як інформував ZAXID.NET, раніше 2 лютого аналогічний страйк анонсували фермери із польської профспілки «Солідарність». Вони також 9 лютого планують перекривати дороги перед пунктами пропуску на польсько-українському кордоні.

Нагадаємо, Єврокомісія відхилила прохання міністрів Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини повернути митні збори на імпорт українського зерна. 31 січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн-членів.