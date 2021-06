Вперше за історію України «Укравтодор» під державні гарантії випустив євробонди на Лондонській фондовій біржі. Серія бондів програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» отримала історично низьку ставку у порівнянні з попередніми українськими суверенними розміщеннями у доларах США, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Під час розміщення Укравтодор отримав заявок на майже 2,4 млрд доларів США, що більше ніж втричі перевищило запланований обсяг випуску, а тому продемонструвало значний інтерес з боку глобального фінансового ринку, підтвердило довіру до України як держави і до великих інфраструктурних проектів зокрема», – заявив міністр.

Він зазначив, що завдяки цій транзакції для оновлення дорожньої інфраструктури розмістили 700 млн доларів США під 6,25% на термін 7 років. Таким чином, ті, хто купить євробонди, отримає виплати за ними упродовж семи років і заробить суму, яка на 6,25% буде вищою за витрачену на купівлю євробондів.

Організаторами випуску єврооблігацій стали J.P. Morgan (США) та Dragon Capital (Україна), а також державний «УкрЕксімбанк». Юридичними радниками виступили White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM та Sayenko Kharenko.

Фіскальним агентом євробондів став The Bank of New York Mellon, а як рейтингове агентство залучили S&P Global Ratings Europe Limited.

Раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 споруд.