«Укравтодор» позичив 700 млн доларів для «Великого будівництва»
Вперше за історію України «Укравтодор» під державні гарантії випустив євробонди на Лондонській фондовій біржі. Серія бондів програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» отримала історично низьку ставку у порівнянні з попередніми українськими суверенними розміщеннями у доларах США, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
«Під час розміщення Укравтодор отримав заявок на майже 2,4 млрд доларів США, що більше ніж втричі перевищило запланований обсяг випуску, а тому продемонструвало значний інтерес з боку глобального фінансового ринку, підтвердило довіру до України як держави і до великих інфраструктурних проектів зокрема», – заявив міністр.
Він зазначив, що завдяки цій транзакції для оновлення дорожньої інфраструктури розмістили 700 млн доларів США під 6,25% на термін 7 років. Таким чином, ті, хто купить євробонди, отримає виплати за ними упродовж семи років і заробить суму, яка на 6,25% буде вищою за витрачену на купівлю євробондів.
Організаторами випуску єврооблігацій стали J.P. Morgan (США) та Dragon Capital (Україна), а також державний «УкрЕксімбанк». Юридичними радниками виступили White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM та Sayenko Kharenko.
Фіскальним агентом євробондів став The Bank of New York Mellon, а як рейтингове агентство залучили S&P Global Ratings Europe Limited.
Раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 споруд.