Україна отримала підтвердження від глобальної ініціативи з розподілу вакцин COVAX про виділення ще мільйона доз вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer, заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Сьогодні ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня», – сказав Ляшко в ефірі програми «Мокрик по живому» в ефірі «Громадського телебачення» увечері у вівторок, 30 березня.

За його словами, незабаром у межах COVAX Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer. При цьому Ляшко відмовився називати конкретну дату, оскільки є велика кількість факторів, які можуть її змінити. При цьому він запевнив, що технічно вже все вирішено і залежатиме від того, як ЮНІСЕФ привезе в Україну вакцину.

Нагадаємо, раніше у ЮНІСЕФ запевняли, що перші дози вакцини від Pfizer надійдуть в Україну наприкінці березня або на початку квітняі.

Крім того, у березні народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука повідомляла, що Ізраїль надасть Україні 10 млн доз вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer.

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. З того часу і дотепер Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield (індійського аналога AstraZeneca), а також 215 тис. доз китайської вакцини CoronaVac. Однак остання вакцина ще проходить контроль, тому її для щеплення поки не використовували.