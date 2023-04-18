Україна й Польща під час перемовин досягли порозуміння щодо питання транзиту польською територією української сільгосппродукції, в тому числі зерна. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з четверга на п’ятницю [21 квітня]», – заявила Свириденко.

Вона наголосила, що Київ розуміє ситуацію польських фермерів так само, як і польська сторона розуміє становище українських фермерів, які страждають від повномасштабної війни Росії проти України.

«Зрештою, першопричина цієї ситуації є саме російська агресія. І ми зробимо все, щоб Росія не скористалася з ситуації», – наголосила вона, додавши, що польська сторона поінформувала про технічні аспекти транспортування української продукції територією Польщі.

Нагадаємо, на початку квітня в Польщі почалися масові протести, що призвело до відставки 5 квітня міністра сільського господарства Польщі Генріка Ковальчика. Місцеві фермери скаржилися на те, що значна частина зерна осідає на внутрішньому ринку, що призводить до демпінгу цін та неможливості реалізувати власне зерно. 15 квітня Польща заборонила ввозити з України зерно та інші продукти харчування.