Владислав Єпіфанов приніс Україні дебютне золото у веслуванні на байдарках і каное

У неділю, 8 вересня, Україна виступом Антона Крюкова у паверліфтингу завершила змагання на Паралімпійських Іграх у Парижі. Нашим землякам в останній день змагань вдалось завоювати 3 медалі, одна з яких золота і фінішувати на 7-й сходинці серед усіх країн-учасниць.

Срібло у веслуванні на байдарках і каное здобула Марина Мажула. Українка фінішувала другою у заїзді байдарки-одиночки на 200 м (клас KL1). Натомість Владислав Єпіфанов взяв перше для України золото у ва'а-одиночці у класі VL3.

Останню медаль на цих змаганнях завоював Антон Крюков, ставши срібним призером у паверліфтингу (вагова категорія понад 107 кг).

Як наслідок, на Паралімпійських іграх-2024 Україна здобула 82 медалі. Це п'ятий результат серед усіх збірних на Іграх у Парижі за кількістю медалей і сьоме місце у медальному заліку. У доробку українців 82 нагороди – двадцять дві золоті, двадцять вісім срібних і тридцять дві бронзових медалі. Найбільшу кількість нагород Україна виборола у плаванні (40), а лідером за медалями став плавець Андрій Трусов, якому вдалось завоювати п'ять нагород.

Топ-10 збірних за кількістю виграних нагород: