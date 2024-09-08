Україна фінішувала у топ-5 країн за кількістю медалей: підсумки Паралімпіади-2024
У неділю, 8 вересня, Україна виступом Антона Крюкова у паверліфтингу завершила змагання на Паралімпійських Іграх у Парижі. Нашим землякам в останній день змагань вдалось завоювати 3 медалі, одна з яких золота і фінішувати на 7-й сходинці серед усіх країн-учасниць.
Срібло у веслуванні на байдарках і каное здобула Марина Мажула. Українка фінішувала другою у заїзді байдарки-одиночки на 200 м (клас KL1). Натомість Владислав Єпіфанов взяв перше для України золото у ва'а-одиночці у класі VL3.
Останню медаль на цих змаганнях завоював Антон Крюков, ставши срібним призером у паверліфтингу (вагова категорія понад 107 кг).
Як наслідок, на Паралімпійських іграх-2024 Україна здобула 82 медалі. Це п'ятий результат серед усіх збірних на Іграх у Парижі за кількістю медалей і сьоме місце у медальному заліку. У доробку українців 82 нагороди – двадцять дві золоті, двадцять вісім срібних і тридцять дві бронзових медалі. Найбільшу кількість нагород Україна виборола у плаванні (40), а лідером за медалями став плавець Андрій Трусов, якому вдалось завоювати п'ять нагород.
Топ-10 збірних за кількістю виграних нагород:
- 1. Китай – 220 медалей (94 золотих + 76 срібних + 50 бронзових)
- 2. Велика Британія – 124 медалі (49 + 44 + 31)
- 3. США – 105 медалей (36 + 42 + 27)
- 4. Нідерланди – 56 медалей (27 + 17 + 12)
- 5. Бразилія – 89 медалей (25 + 26 + 38)
- 6. Італія – 71 медаль (24 + 15 + 32)
- 7. Україна – 82 медалі (22 + 28 + 32)
- 8. Франція – 75 медалей (19 + 28 + 28)
- 9. Австралія – 63 медалі (18 + 17 + 28)
- 10. Японія – 41 медаль (14 + 10 + +17)