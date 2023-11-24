Влада почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні із Польщею

Україна розпочинає процес евакуації своїх водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні через страйк польських колег. Наразі доступна форма, заповнивши яку водії зможуть покинути чергу. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач ввечері у четвер, 24 листопада.

При цьому Мінінфраструктури розпочало збір інформації для евакуації українських водіїв,

«Розпочали збір даних для евакуації наших водіїв. У нас уже вичерпався час на погодження компромісів. Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади», – йдеться в повідомленні, опублікованому у Facebook.

Зазначається, що Міністерство також ініціювало створення моніторингової групи з боку ЄС на кордоні.

«Пропонуємо європейським колегам фіксувати офіційно ту ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску. Чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, а головне – за яких умов уже понад два тижні перебувають наші водії», – додав Деркач.

Якщо водій хоче, щоб його евакуювали, треба заповнити форму натиснувши тут.

Як інформував ZAXID.NET, раніше стало відомо, що польські перевізники мають намір продовжити блокаду найбільшого пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Україною до лютого 2024 року.

Крім того, у зв'язку зі смертю другого водія посольство України в Польщі направило в МЗС країни офіційну ноту з вимогою розблокувати рух транспортних засобів. Там переконують, що протест вийшов за рамки та наразі загрожує здоров'ю та життю людей – саме тому влада має право розпустити його.