Україна хоче створити експортний хаб в одному з портів В’єтнаму

«Лотос» розташований в гирлі річки Сайгон

Міністерство інфраструктури України та Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство» (ЧМП) вивчають перспективи використання портової інфраструктури українсько-в’єтнамської Lotus Joint Venture Company як логістичного центру постачання української продукції на східні ринки. Про це повідомив Національний промисловий портал.



У грудні 2017 року Україна відновила контроль над часткою в спільному підприємстві «Лотос». Україна володіє 38% спільного підприємства, але з 2011-го року їй не виплачували дивідендів через протиправну діяльність представника ЧМП у В’єтнамі.



Тепер «Чорноморське морське пароплавство» робить аналіз діяльності та визначення стратегії участі в розвитку портового підприємства. Нині також вивчають можливість використання портової інфраструктури СП «Лотос» як логістичного центру для виходу продукції українського виробництва на східні ринки. Це обумовлене, зокрема, сприятливими умовами розташування порту — підприємство розташоване в гирлі річки Сайгон, яка впадає в Південно-Китайське море, що відкриває зручні шляхи сполучення з глобальними східними центрами бізнес активності — Сінгапуром і Гонконгом.

Як писав ZAXID.NET, Україна відновила державний контроль над портом «Лотос» у в’єтнамському Хошиміні (Сайгоні) наприкінці 2017 року.

37,93% порту належить держпідприємству «Чорноморське морське пароплавство». Сума дивідендів на рахунках у В'єтнамі до сплати в Україну у грудні 2017 року становила 250 тис. доларів.

«Лотос» розташований за 43 морських милі від впадіння річки Сайгон в Південно-Китайське море. Площа порту — 150 тис. м2, 100 тис. м2 з них призначені для обробки контейнерів. Крім цього порт перевалює вантажі і автомобілі. Потужність «Лотоса» — до 2 млн тонн вантажів на рік і до 200 тис. контейнерних вантажів. Причому порт дедалі більше розширюється.