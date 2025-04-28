Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів важливу зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом

Україна і США досягли згоди, що в угоді про надра не буде зараховуватися раніше надана американська допомога. Про це повідомив у неділю, 27 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, він провів важливу зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, на якій окремою темою розмови була угода про надра. Він поінформував, що над документом працюють юридичні команди та наразі є хороший прогрес, зокрема, визначено чіткі червоні лінії.

«Головне – чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом», – зазначив Шмигаль.

Прем’єр також додав, що сторони досягли важливої домовленості – Україна не повинна буде повертати кошти за військову допомогу, яку надавали США.

«Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання», – написав Шмигаль.

Угода про надра зі США

У п'ятницю 28 березня Зеленський заявив, що Україна офіційно отримала від США проєкт угоди про надра, однак він містив пункти, які раніше сторони вже відкидали.

Як повідомляло агенство Bloomberg, новий проєкт поширюється на всі природні ресурси, включно з нафтою й газом, а також основними енергетичними активами країни. Крім цього, адміністрація президента США вимагала права першої пропозиції на інвестиції у всі інфраструктурні та ресурсні проєкти.

Згодом Bloomberg із посиланням на джерела писав, що США знизили оцінку наданої Україні допомоги з 300 млрд до 100 млрд доларів під час переговорів щодо угоди про корисні копалини.

17 квітня Україна та США підписали меморандум про намір укласти угоду щодо рідкісноземельних металів.

На сайті Кабміну 18 квітня опублікували текст документа «Меморандум про наміри між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом України щодо завершення укладення формальної угоди про економічне партнерство та фонд інвестицій у відбудову».