На сайті Кабміну 18 квітня опублікували текст документа «Меморандум про наміри між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом України щодо завершення укладення формальної угоди про економічне партнерство та фонд інвестицій у відбудову».

У документі зазначено, що США надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні від початку повномасштабної війни, а тепер прагнуть інвестувати у вільну, суверенну та безпечну Україну. Для цього мають створити фонд інвестицій у відбудову як частину економічного партнерства.

Згідно з текстом меморандуму, США визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.

Також там зазначають, що Америка поважає зобов’язання України, пов’язані із вступом у ЄС або пов’язані з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами. Тобто робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль має приїхати до Вашингтона протягом тижня, щоб зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і допомогти в завершенні підготовки фінального тексту угоди. Звіт про хід роботи мають надати до 26 квітня.

Текст меморандуму, який Україна підписала зі США

Угода про надра зі США: деталі

У п'ятницю 28 березня Зеленський заявив, що Україна офіційно отримала від США проєкт угоди про надра, однак він містив пункти, які раніше сторони вже відкидали.

Як раніше повідомляло агенство Bloomberg, новий проєкт поширюється на всі природні ресурси, включно з нафтою й газом, а також основними енергетичними активами країни. Крім цього, адміністрація президента США вимагає права першої пропозиції на інвестиції у всі інфраструктурні та ресурсні проєкти.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перед переговорами сказав, що майбутня угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам сторін та не суперечити курсу України на євроінтеграцію.

Bloomberg із посиланням на джерела писав, що США знизили оцінку наданої Україні допомоги з 300 млрд до 100 млрд доларів під час переговорів щодо угоди про корисні копалини.

17 квітня Україна та США підписали меморандум про намір укласти угоду щодо рідкісноземельних металів.