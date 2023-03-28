Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна за рахунок значного виснаження російських сил і західної зброї має «дуже хороші шанси» здійснити успішний контрнаступ навесні 2023 року. Про це він заявив під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил, пише «Європейська правда».

За його словами, Україна наразі має «значну перевагу» в порівнянні з російськими силами, хоча лінія фронту й змінювалась то в один, то в інший бік протягом останнього часу, а наразі відбуваються «досить серйозні бої в районі Бахмута».

«Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці», – наголосив очільник Пентагону.

Він додав, що з огляду на це ресурси Росії вичерпуються, вона все частіше постає перед нестачею артилерійських боєприпасів та інших речей і змушена звертатись по допомогу до Ірану та Північної Кореї.

«Тому я думаю, що ми побачимо активізацію бойових дій навесні, оскільки умови для маневрування покращаться, а також на основі того, що ми вже зробили і продовжуємо робити. Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх», – наголосив Остін.

Видання нагадує про два можливі сценарії контрнаступу України, який очікується пізньою весною 2023 року: перший – просуватися на південь через Херсон до Криму, а другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізавши російський сухопутний коридор.