Україна надасть гуманітарну допомогу постраждалій від землетрусу Хорватії
Внаслідок низки підземних поштовхів загинули семеро людей
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Україна надасть гуманітарну допомогу Хорватії, яка постраждала від землетрусу, який відбувся наприкінці грудня. Відповідний указ підписав президента Володомири Зеленський у понеділок, 4 січня.
Згідно з документом, надання гуманітарної допомоги Хорватії для подолання наслідків надзвичайної ситуації має забезпечити уряд. Що саме надасть Україна в рамках гуманітарної допомоги Офіс президента не уточнює.
Зазначено, що раніше Зеленський висловив співчуття хорватам, які постраждали через землетрус.
«Україна молиться за всіх, хто постраждав від цієї катастрофи, та бажає сили й витривалості», – заявив він.
Нагадаємо, що землетрус у Хорватії стався 29 грудня 2020 року. Силу поштовхів попередньо оцінюють у 6,2 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи тривали кілька днів. Найбільше постраждала центральна частина країни. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 13 тис. об’єктів.
Унаслідок землетрусу загинуло щонайменше семеро людей. За словами прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, 12-річна дівчинка померла в Петріньї. Ще п’ятеро людей загинули в сусідньому місті Гліна. Сьому жертву знайшли під завалами церкви в Зазіні.