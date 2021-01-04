Через землетрус найбільше постраждала центральна частина Хорватії

Україна надасть гуманітарну допомогу Хорватії, яка постраждала від землетрусу, який відбувся наприкінці грудня. Відповідний указ підписав президента Володомири Зеленський у понеділок, 4 січня.

Згідно з документом, надання гуманітарної допомоги Хорватії для подолання наслідків надзвичайної ситуації має забезпечити уряд. Що саме надасть Україна в рамках гуманітарної допомоги Офіс президента не уточнює.

Зазначено, що раніше Зеленський висловив співчуття хорватам, які постраждали через землетрус.

«Україна молиться за всіх, хто постраждав від цієї катастрофи, та бажає сили й витривалості», – заявив він.

Нагадаємо, що землетрус у Хорватії стався 29 грудня 2020 року. Силу поштовхів попередньо оцінюють у 6,2 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи тривали кілька днів. Найбільше постраждала центральна частина країни. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 13 тис. об’єктів.

Унаслідок землетрусу загинуло щонайменше семеро людей. За словами прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, 12-річна дівчинка померла в Петріньї. Ще п’ятеро людей загинули в сусідньому місті Гліна. Сьому жертву знайшли під завалами церкви в Зазіні.