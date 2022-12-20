До держбюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд доларів США з Цільового фонду Світового банку. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 млрд доларів США. Кошти надані США через Цільовий фонд Світового банку, у рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

«Залучене грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій», – пояснили в Мінфіні.

Зазначається, що така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет.

Загалом, після початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки вже 12 млрд доларів США у формі грантів. Таким чином, Сполучені Штати Америки є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.